Le diplôme de Noël

Haley travaille dans une grande agence de pub et vise une promotion. Pour l'obtenir, elle doit apporter un nouveau client important à l'agence, le fabricant de jouets Tyler Toys. Sa supérieure ne l'autorisera à travailler sur ce projet que si elle se rend à un « Séminaire de Noël » organisé dans un petit hôtel des alentours de Boston, car d'après elle, Haley a perdu le sens des traditions et l'esprit de Noël que le client veut voir dans sa campagne de pub. Ben, le propriétaire de l'hôtel et l'organisateur du séminaire, Jeff, son fils, et les autres clients, transforment peu à peu l'ambitieuse Haley en une personne plus ouverte à d'autres domaines que son travail. Entre Haley et Jeff, notamment, se crée une relation particulière qui les mènera à s'avouer leurs sentiments, quelques jours avant Noël.