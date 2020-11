Le fabuleux destin de Noël

Une rencontre fortuite réunit Alice et Jack, deux inconnus aux vies très différentes, à un mariage. Ils s’entendent tout de suite très bien, mais Alice hésite à rencontrer quelqu'un de nouveau après l'échec d'une relation à longue distance. Encouragée par sa maman, Olga, Alice accepte doucement l’idée de fréquenter à nouveau un homme. Bientôt, Alice et Jack commencent à tomber amoureux. Mais avec des vies professionnelles et personnelles très compliquées, Alice et Jack doivent trouver un moyen d'équilibrer leur nouvelle relation amoureuse avec les obstacles que la vie leur impose.