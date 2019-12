Le livre de Noël

Après un échec professionnel, Claire décide de s'éloigner de New York, quelques semaines avant Noël. Elle choisit Glastenbury, une petite ville du Vermont connue pour ses festivités de Noël, dont sa mère parlait souvent quand Claire était enfant. Elle pose ses valises à Fortenbury, une librairie poussièreuse qui offre une formule aux touristes : gérer la librairie et habiter l'appartement à l'étage. Déception à l'arrivée : les festivités de Noël ont été annulées suite à des inondations. Claire donne un nouveau souffle à la librairie au côté de madame Tumulty, la tante du propriétaire, Andrew, qui ne s'intéresse pas à son commerce. Les clients reviennent, les ventes reprennent... Claire, épanouie, se fait de nombreux amis. Elle arrive même à convaincre la ville de relancer les festivités quand elle apprend qu'Andrew s'apprête à vendre la librairie. Elle fait tout pour l'en dissuader, en vain, et décide de repartir à New York avant l'heure.