Le meilleur pâtissier de Noël

Au décès de leur père, Gina Remo et sa sœur aînée, Kim, héritent de la boulangerie familiale. Avec l’aide de leur oncle Mario, elles démissionnent de leurs emplois respectifs et décident de reprendre la boutique en main pour perpétuer la tradition familiale et notamment la fabrication d’une brioche, dont la recette a été rapportée d’Italie par leur grand-mère lorsqu’elle a immigré aux Etats-Unis. Mais leur père était très endetté et la banque menace de vendre la boulangerie. Pour la sauver, Lee, la fille de Kim, leur propose de participer au Grand prix du dessert, un concours télévisé de pâtisserie organisé par le célèbre chef Paulo. Kim s’inscrit sans attendre l’autorisation de sa sœur.