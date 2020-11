Le Noël de mes 10 ans

Felix Funicello, écrivain américain d’une soixantaine d’années, revisite pour nous ses souvenirs du Noël de l’année 1962 qui resta, pour différentes raisons, gravé à jamais dans sa mémoire. Cette année-là, il se passe beaucoup de choses dans la vie du petit Felix, dix ans, élève de dernière année à Saint-Aloysius, une école catholique stricte et austère. Quelques jours avant Noël, une nouvelle enseignante québécoise laïque remplace temporairement l’institutrice de Felix. Beaucoup plus chaleureuse et ouverte que les religieuses et passionnée par son métier, elle va laisser un souvenir indélébile à Felix. Peu de temps après, une nouvelle élève, Zhenia, fait à son tour son entrée dans la classe. C'est une petite Russe, dont la famille vient d’émigrer aux Etats-Unis. Jolie et plus âgée que les autres élèves, elle ne laisse pas les garçons de la classe indifférents.