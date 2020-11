Le Noël où tout a changé

Kristin a trente-quatre ans. Elle vit à New York et travaille dans la musique. Elle vit seule avec son chat, est criblée de dettes et n’a pas revu ses parents depuis dix-sept ans, lors d’un Noël où elle s’est fâchée avec eux à Pasadena, en Californie. Seul Jamie, son meilleur ami d'enfance, est toujours à ses côtés. Cette année, Jamie annonce à Kristin qu’il a décidé de rentrer passer les fêtes en Californie pour voir ses propres parents. Il propose à Kristin de rentrer également pour reprendre contact avec ses parents à elle, en vain. Elle rentre chez elle munie d’une bouteille de champagne offerte par un mystérieux épicier, décidée à boire et à passer Noël seule. Après avoir bu quelques gorgées de ce breuvage, elle sombre dans un sommeil profond et se réveille miraculeusement chez ses parents, dans sa chambre de petite fille, en face d’elle-même ! Nous sommes en 1996, son double a dix-sept ans et il s’agit du fameux Noël où toute sa vie a changé. Kristin y voit une occasion inespérée de modifier son futur afin qu’il soit, enfin, heureux et surtout qu’elle ne soit plus si désespérément seule.