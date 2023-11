Le Noël surprise d'Emily

Emily travaille dans une agence de communication et elle doit honorer un contrat dans la ville d'enfance de Jamie, son ex, pendant la période de Noël. En arrivant à la gare, elle tombe sur son ancienne belle famille qui, ne semblant pas être au courant de la rupture entre Emily et Jamie, embarque la jeune femme pour passer les fêtes de Noël avec elle.