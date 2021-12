Le parfait village de Noël

Darcy, une jeune illustratrice, adore les fêtes de fin d'année et particulièrement Noël. Depuis que ses parents ont divorcé quand elle était petite, elle s'est jurée de réussir à organiser le Noël parfait. Elle invite pour Thanksgiving ses parents, qui ne se supportent plus, son ami d'enfance Brandon et sa collègue Carmen. Malheureusement Darcy oublie sa dinde dans le four et son dîner est raté. Plus tard dans la soirée, en compagnie de Brandon, elle attend minuit pour pouvoir installer son village de Noël irlandais en porcelaine...