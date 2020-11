Le père Noël est licencié !

Craignant la faillite de la confiserie qu'elle a héritée de son père, Wendy, accompagnée de sa fille de six ans, part à la ville avant Noël dans l'espoir de gagner de quoi payer les créanciers. Grâce à son amie Angie, elle trouve un emploi temporaire chez Wolman, le plus célèbre grand magasin de la ville, où Noël est un moment privilégié. Mais la directrice du marketing veut moderniser le magasin à tout prix et met à mal les traditions qui, pour Wendy et les propriétaires du magasin eux-mêmes, sont l'essence de la magie de Noël. Qui aura le dernier mot dans la querelle des Anciens et des Modernes ?