Le père Noël est tombé sur la tête

En faisant son jogging, Kate, psychiatre à l’hôpital Saint-John, se trouve sur la trajectoire d’un rocher qui se détache de la colline. Un jeune homme, Nick, déguisé en Père Noël, la pousse au dernier moment, pour lui éviter d’être touchée. Mais c’est lui qui est heurté à la tête. A partir de là, Nick va souffrir d’amnésie et se prendre pour le vrai Père Noël. Arrivé à l’hôpital Saint-John, il va être une vraie bouffée de chaleur et de joie pour les patients et notamment les enfants...