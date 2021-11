Le père Noël est tombé sur la tête

En faisant son jogging, Kate, psychiatre à l’hôpital St John, se trouve sur la trajectoire d’un rocher qui se détache de la colline. Un jeune homme, Nick, déguisé en père Noël, la pousse au dernier moment, pour lui éviter d’être touchée. Mais c’est lui qui est heurté à la tête. A partir de là, Nick va souffrir d’amnésie et se prendre pour le vrai Père Noël. Arrivé à l’hôpital St John, il va être une bouffée de chaleur et de joie pour les patients, notamment les enfants, mais un fauteur de troubles pour l’administrateur qui déteste Noël et ne veut pas qu’on le fête dans l’hôpital. Avec d’autres patients atteints de troubles mentaux, Nick va se débrouiller pour mettre des décorations de Noël dans tout l’hôpital, en faisant quelques bêtises au passage. L’administrateur, amoureux de Kate et jaloux des sentiments que Kate et Nick éprouvent l’un pour l’autre, est furieux. Kate, de son côté, fait des recherches pour retrouver la famille de Nick, sachant que ce qu’elle va découvrir risque de l’éloigner définitivement de Nick.