Le renne des neiges

Au Pôle Nord, John Stockman, le responsable du Département des Rennes du Père Noël, s’aperçoit quelques jours avant le réveillon que Fringuant s’est fêlé le sabot et ne pourra pas voler. Il part donc chercher un renne de remplacement en Alaska, à Buckley Falls, dans un élevage tenu par Annie Miller, mère célibataire de la petite Madison, qui croule sous les dettes et n’est pas loin de trahir son rêve en vendant son ranch au magnat local, Reginald Buckley. Mais elle a depuis longtemps arrêté de croire au Père Noël et malgré la gentillesse de John, celui-ci devra déployer des trésors de patience pour l’amener à lui faire confiance. Malheureusement, la patience n’est pas le fort de Madame Noël, qui gère les affaires courantes pour son mari, et qui envoie finalement des lutins capturer Frankie, le renne convoité. De son côté, Buckley envoie des hommes de main capturer des rennes pour pousser Annie à signer le transfert de propriété sous la pression. Ceux-ci se trompent et enlèvent les rennes du Père Noël, que John avait emmenés au ranch pour prouver à Annie qu’il travaillait bien pour le Père Noël. Ils se retrouvent donc tous chez Buckley le soir de Noël pour exiger la libération des rennes. Buckley craque et le Père Noël peut enfin entamer sa livraison de cadeaux. John et Annie sont tombés amoureux, au grand ravissement de Madison, et John décide de rester quelque temps à Buckley Falls pour les aider avec l’élevage.