Le renne des neiges

Au Pôle Nord, John Stockman, le responsable du département des Rennes du Père Noël, s’aperçoit, quelques jours avant le réveillon, que Fringuant s’est fêlé le sabot et ne pourra pas voler. Il part donc chercher un renne de remplacement en Alaska, à Buckley Falls. Il se rend dans un élevage tenu par Annie Miller, mère célibataire de la petite Madison, qui croule sous les dettes et n’est pas loin de trahir son rêve en vendant son ranch au magnat local, Reginald Buckley. Mais elle a depuis longtemps arrêté de croire au Père Noël et malgré la gentillesse de John, celui-ci doit déployer des trésors de patience pour l’amener à lui faire confiance.