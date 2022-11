Le roman de Noël

Gart quitte Kim, aspirante romancière, à qui il reproche de ne pas être une auteure sérieuse, contrairement à lui. Elle s’inscrit à un séminaire des auteurs qui se tiendra à l’hôtel Mistletoe juste avant Noël. A son arrivée, elle rencontre Zèke, un auteur dont le premier livre devrait être publié, et Samantha, qui la prend sous son aile. Zèke devient son binôme à l’atelier d’écriture et, étant plus aguerri qu’elle, il lui propose de l’aider. Gart participe aussi à ce séminaire et se montre très condescendant et manipulateur.