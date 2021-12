Le roman de Noël

Kim, aspirante romancière vient d’être larguée par Gart, son petit copain qui lui reproche de ne pas être un auteur sérieux, contrairement à lui. Elle s’ inscrit à un séminaire des auteurs qui se tiendra à l’ hôtel Mistletoe juste avant Noël. A son arrivée, elle rencontre Zèke, un auteur dont le premier livre devrait être publié, et Samantha, qui l’a prend sous son aile. Zèke devient son binôme à l’ atelier d’ écriture et, étant plus aguerri qu’ elle, il lui propose de l’ aider. Gart participe aussi à ce séminaire et se montre très condescendant et manipulateur. Tout le monde attend avec impatience la venue de HT Cowell, un grand auteur de romans d’ amour, qui malgré ses succès de librairie, a jusqu’ ici toujours refusé d’apparaître en public. Samantha pense l’ avoir repéré, mais elle se trompe, car derrière Zèke, c’est HT Cowell qui se cache. Quand elle le découvre, Kim est bouleversée, elle se sent trahie et manipulée par Zèke qui se faisait passer pour un modeste auteur avec qui elle avait une vraie complicité. Elle rentre chez elle sans avoir gagné le concours qui permet au lauréat d’ être lu par Cowell, mais en étant bien décidée à devenir une vraie romancière. Le jour de Noël, Zèke sonne à sa porte. Elle le revoit avec plaisir. Il lui offre son cadeau de Noël : une proposition d’ un grand éditeur séduit par son manuscrit. Elle est aux anges et ils s’ embrassent enfin … sous le gui.