Le temps d'un Noël

Les années 40 pendant la deuxième guerre mondiale. Hanna vit seule, son mari étant porté disparu à la guerre, en Europe. Elle est infirmière dans un hôpital, où elle s’occupe particulièrement d’un petit orphelin nommé Toby. Ce dernier pense que la comète qui doit passer le soir de Noël est miraculeuse. Hanna trouve un chien perdu devant sa porte et le ramène chez ses propriétaires. Ces derniers lui proposent de rester pour dormir à cause d’une tempète de neige. Elle refuse et sa voiture s’enlise sur le bas-côté. Elle se réfugit dans un cabanon. La comète passe, il y a un grand « boum » et Hanna s’évanouit. Elle se réveille au petit matin, sort du cabanon et ne reconnait plus rien autour d’elle ; elle est en 2016.