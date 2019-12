Le temps d'un Noël

Les années 40 pendant la deuxième guerre mondiale. Hanna vit seule, son mari étant porté disparu à la guerre, en Europe. Elle est infirmière dans un hôpital, où elle s’occupe particulièrement d’un petit orphelin nommé Toby. Ce dernier pense que la comète qui doit passer le soir de Noël est miraculeuse. Hanna trouve un chien perdu devant sa porte et le ramène chez ses propriétaires. Ces derniers lui proposent de rester pour dormir à cause d’une tempète de neige. Elle refuse et sa voiture s’enlise sur le bas-côté. Elle se réfugit dans un cabanon. La comète passe, il y a un grand « boum » et Hanna s’évanouit. Elle se réveille au petit matin, sort du cabanon et ne reconnait plus rien autour d’elle ; elle est en 2016. Un des policiers de la ville, Jake, se propose de l’aider, en commençant par l’héberger dans sa famille. La coéquipière de Jake, qui est aussi la meilleure amie de sa sœur, cette dernière, et une voisine ne croient pas en l’honnêteté d’Hanna. Jake la croit, ainsi qu’un vieux monsieur nommé Tobias. Il se trouve que ce dernier est le petit orphelin Toby dont s’occupait Hanna. La comète qui était passée dans les années 40 doit refaire son apparition dans quelques jours, son cycle orbitale étant de 71 ans. Sur les conseils de Tobias et de Jake, Hanna décide donc de retourner dans le cabanon le soir de son passage, en espérant que la comète lui permettra de retourner à son époque. Ça fonctionne. Le lendemain, tout le monde constate qu’Hanna n’est plus là. On retrouve Hanna essayant de désenliser sa voiture. Son mari, rentrant de la guerre, apparaît.