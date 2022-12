Le train de Noël

Eleanor est consultante. Elle arrange les scénarios écrits par d’autres. Elle travaille depuis quelques années avec le réalisateur Max Powers. Ce dernier lui a demandé de prendre l’avion de Los Angeles pour le rejoindre à Washington et faire le trajet retour ensemble, en train. A bord se trouvent aussi Tom, le journaliste, Agnès, la curieuse, Misty, la médium, Higgins, l’ancien cheminot, John Kelly, qui a récemment perdu sa femme, Julie et Steve, un jeune couple qui compte se marier dans le train, et Roxanne, la contrôleuse. Max parle à Tom de sa scénariste, qui écrit un film sur les trains. Tom, lui, écrit un article sur le même sujet. Max propose qu’ils travaillent ensemble. Le soir, lors du dîner, Eleanor et Tom se retrouvent face-à-face. Ils ne s’étaient pas revus depuis leur rupture, voici des années. Eleanor cherche d’abord à quitter le train, mais elle ne trouve pas de vol et doit finir le trajet en train.