L'enfant de Noël

Marie et Billy Taylor sont mariés depuis neuf ans et Marie veut divorcer. Mais Billy pense que leur relation peut encore être sauvée. Le jour où ils sont censés signer les papiers du divorce, Taylor, une petite fille, débarque de nulle part dans leur maison, bien décidée à rester. Elle va vite prendre une telle place qu’ils vont la considérer comme leur fille, eux qui n’ont pas d’enfants et qui semblent en souffrir beaucoup. Mais une fille pas comme les autres puisque, ils le découvrent tôt, cette enfant est un ange qui s’est échappé du paradis. Taylor fait tout pour que Marie et Billy se réconcilient.