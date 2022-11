Les fabuleux miracles de Noël

Joy et Eric s'apprêtent à entrer dans la vie active. La jeune femme va être infirmière et Eric, journaliste, mais les choix sont difficiles à faire. Afin de prendre le temps de la réflexion, ils s'inscrivent dans un programme caritatif pour l'association Community Cares à Oshkosh, pendant la période des fêtes de Noël. Sur place, les hasards se multiplient et ils tombent amoureux dès le premier regard, mais Joy a un petit ami, Danny, depuis plusieurs années. Lorsqu'elle l'avoue à Eric au bout de deux semaines, celui-ci réagit assez mal. A l'issue du programme, Joy rentre chez elle, mais elle n'arrive pas à se résoudre à l'oublier et elle décide de quitter Danny pour retrouver Eric à Oshkosh. Malheureusement, Eric est victime d'un grave accident...