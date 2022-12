Les incroyables talents de Noël

Claire Rhodes travaille dans l’hôtel de sa famille, situé au lac Tahoe, à la frontière entre le Nevada et la Californie. Elle s’occupe d’organiser toutes sortes d’évènements, mais son favori reste le spectacle de variétés de Noël. Cette année, elle a réussi à faire venir Ashley Burns, la pop star la plus célèbre du moment. Grâce à Ashley, elle va peut-être décrocher le poste de ses rêves : coordinatrice des spectacles dans l’hôtel Emperor de Las Vegas. Malgré tout l’amour qu’elle porte à l’hôtel de sa famille, la véritable passion de Claire est d’organiser des concerts et des spectacles et c’est à Las Vegas qu’elle pourra le faire.