Les ondes de Noël

C'est la semaine de Noël, et à la suite d'un canular qui a mal tourné, Pepper Sterling, un animateur radio de Los Angeles est envoyé sur une petite radio locale à Idyllwild dans le Colorado. C'est là qu'il devient le co-animateur forcé de Sandy Love, l'animatrice d'une émission d' écoute et de conseils. Les débuts entre les deux animateurs sont explosifs, les deux jeunes gens présentant des personnalités totalement opposées. Mais la magie de Noël opère et Pepper découvre que Sandy n'est pas si ennuyeuse et coincée que ça, alors que Sandy comprend peu à peu qui se cache vraiment derrière la personnalité cynique et désabusée de Pepper. Sandy et Pepper trouvent vite le ton et leur émission devient un énorme succès. Leur nouvelle complicité laisse place à l'amour et très vite ils entament une relation pour la plus grande joie de Jonah, l'ingé son fan de Pepper, et le malheur de Cole, le directeur de la station, qui a toujours été amoureux de Sandy. Mais Pepper est rappelé à Los Angeles où il se voit offrir une belle augmentation pour continuer son émission à succès avec Carrie, qui n'est autre que son ex petite-amie. Le cœur brisé, Sandy décide d'arrêter son émission et de suivre Cole à Dallas pour débuter une nouvelle vie. Mais Pepper comprend vite que le bonheur n'est pas dans la célébrité et l'argent mais bien à Idyllwild auprès de Sandy. Le jeune homme retourne dans le Colorado et demande à Sandy de l'épouser. Sandy, réalisant qu'elle a droit au bonheur elle aussi, accepte, sous les applaudissements de ses auditeurs venus aider Pepper à faire sa demande.