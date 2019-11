Les ondes de Noël

C'est la semaine de Noël et suite à un canular qui a mal tourné, Pepper Sterling, un animateur radio de Los Angeles, est envoyé dans une petite radio locale à Idyllwild, dans le Colorado. Il devient le coanimateur forcé de Sandra Love, l'animatrice d'une émission d'écoute et de conseils. Les débuts entre les deux animateurs sont explosifs, les deux jeunes gens présentant des personnalités totalement opposées. Mais la magie de Noël opère et Pepper découvre que Sandra n'est pas aussi ennuyeuse qu'il ne le pensait. Sandra comprend peu à peu qui se cache vraiment derrière la personnalité cynique et désabusée de Pepper. Sandy et Pepper travaillent bientôt en harmonie et leur émission connaît un grand succès. Leur nouvelle complicité laisse place à l'amour et très vite, ils entament une relation amoureuse.