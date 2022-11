Les petits miracles de Noël

Michelle attend Noël avec enthousiasme et un peu de stress car elle doit jongler entre les préparatifs de son mariage et l’ouverture prochaine du musée de Noël d’Evergreen. Sa sœur Sonya s’est déplacée, mais elle ne comprend pas pourquoi leur père semble si réticent à les rejoindre. Hannah est heureuse avec Elliot et elle est toujours aussi occupée entre son travail et la chorale, mais elle cherche quelque chose qui donnerait un vrai sens à sa vie. Elle décide de prendre les rênes du musée pour soulager Michelle et doit immédiatement gérer une complication de taille : le frère des jumelles Cooper refuse de voir son ancienne chapellerie transformée en musée. Pendant ce temps, Elliot a ses propres projets : partir pour Boston afin d'y ouvrir un magasin plus grand.