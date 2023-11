L'héritage de Noël

A Cookie Jar, comme chaque année à la même période, va se dérouler le festival des lumières de Noël. La ville entière est occupée par la préparation de cette fête. Pendant ce temps, à New York, Hannah Harper s'apprête à passer Noël avec son fiancé Gavin, qui lui a proposé de l'emmener à la soirée organisée par son travail. C'est alors que le patron d'Hannah envoie celle-ci à Cookie Jar pour qu'elle y rencontre le directeur des "Friandises de Tante Sally", une entreprise de fabrication de biscuits et de friandises de Noël afin de lui faire signer le contrat de rachat de sa société par leur firme qui la délocalisera. Hannah fait donc la connaissance de Jake Carter, le neveu de tante Sally, qui a repris la direction de l'usine à la mort de sa tante, mais qui est au bord de la faillite. Jake ne peut pas se résoudre à laisser l'entreprise quitter Cookie Jar car elle en fait toute la fierté et il n'est pas convaincu par les arguments d'Hannah.