L'invité surprise de Noël

Paige, qui travaille dans l'événementiel, revient passer Noël avec ses parents dans l'hôtel familial et organise la soirée du réveillon sur le thème des traditions de Noël dans le monde. Elle ignore que ses parents ont le projet de vendre l'hôtel pour profiter d'une retraite bien méritée. Dylan arrive pour évaluer l'hôtel dans le cadre de cette vente, accompagné de son fils, Noah. Paige leur fait découvrir les traditions locales, à la grande joie de Noah. Alors que Paige et Dylan se rapprochent, Paige commence à envisager de reprendre l'hôtel à la suite de ses parents. Mais elle découvre le projet de vente par hasard et, se sentant trahie, elle reproche leur silence à ses parents et à Dylan.