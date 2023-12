Ma vie est un film de Noël !

Emily, bourreau de travail, a prévu de passer les fêtes à Bali pour travailler sur une présentation importante et fuir les festivités de Noël, qu'elle ne supporte pas. Malheureusement, suite à une tempête de neige et un atterissage d'urgence, elle se retrouve dans la petite ville de Blue Spruce, dans le Colorado. A l'aéroport, elle se prend les pieds dans une guirlande, s'électrocute et s'évanouit. En se réveillant, elle réalise petit à petit qu'elle vit son pire cauchemar : elle est piégée dans un téléfilm de Noël.