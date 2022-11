Miss Noël

Holly vit à Chicago et travaille pour le Centre Radcliffe. Elle est chargée de sélectionner le sapin de Noël qui sera dressé sur la place, décoré et illuminé lors d’une cérémonie. En raison de son travail, on la surnomme «Miss Christmas». Or, cette année, le sapin sélectionné ayant été abimé, Holly doit en trouver un autre. Après bien des recherches, elle craque pour la photo d’un arbre envoyée par un petit garçon, Joey, et se rend à Klaus où il vit et où a lieu chaque année un festival de noël. Dès son arrivée, elle rencontre Sam, le père de Joey, qui refuse catégoriquement de lui céder le sapin. Holly devra déployer des trésors de persuasion pour convaincre Sam et sa famille de le lui donner. Durant son séjour, elle ne tarde pas à tomber sous le charme de Sam qu’elle ne laisse pas insensible non plus…