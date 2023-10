Mission : romance de Noël

Grace Garland quitte le corps des Marines après plusieurs missions en Afghanistan. La jeune femme est triste car elle a dû laisser à l'armée son chien sauveteur Noël. Alors qu'elle rentre chez elle, elle a un accident de voiture et rencontre Joe Peterson et sa chienne Justice. Joe lui propose de l'héberger le temps des réparations. Les deux jeunes gens se plaisent au premier regard. Par l'intermédiaire de Joe, Grace va découvrir l'hospitalité et les traditions de Noël dans la petite ville de Rivers Crossing...