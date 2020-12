Mission royale pour Noël

Lauren et Colleen ont une petite entreprise de coaching de Noël. Elles sont engagées par les Anderson, une famille issue de la royauté britannique. Lauren se met tout de suite au travail et commence par décorer l’immense manoir de la famille. Elle ne tarde pas à rencontrer James Anderson, un jeune homme fringuant accaparé par les affaires et bien loin de considérer Noël comme quelque chose d’important. Lauren décide que son défi consistera à lui faire retrouver la magie de Noël, comme lorsqu’il était enfant.