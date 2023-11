Mon miracle de Noël

Kaitlyn et son fils, Adam, retournent pour Noël dans la famille de Brian, le père d’Adam, mort dans un accident quatre ans auparavant. Kaitlyn envisage de vendre leur maison de famille et d’accepter un poste en Europe alors qu’Adam, jusque-là renfermé sur lui-même, s’ouvre aux autres et à la vie. C’est peut-être Matthew, ami d’enfance de feu son mari, qui va la décider à rester…