Mon Prince de Noël

Samantha est enseignante et travaille à New york. A l’occasion des fêtes de Noël elle retourne dans sa ville natale où elle est rejointe par son petit ami, Alex. Mais quand elle apprend qu'Alex est en fait Alexander, le prince héritier de Madelvia, elle va devoir décider si son amour pour lui est suffisamment fort pour laisser tomber sa vie de tous les jours et devenir une vraie princesse