Neuf vies pour Noël

Zachary, un jeune pompier généreux et investi, est un jeune homme libre, sans attaches, qui ne croit pas en l'amour. Un beau jour, il sauve un chat qui a perdu son maître et décide d'élire domicile chez lui, au grand damn de Zachary, qui ne voit pas comment il pourrait trouver du temps pour s'en occuper. Marilee est une jeune femme sentimentale, douce et généreuse. Elle s'investit à 100% dans ses études, son job d'étudiante et passe le peu de temps libre qui lui reste à faire du volontariat dans un refuge. Elle n'a pas le temps pour l'amour et a décidé de ne fréquenter personne avant d'avoir terminé ses études. Ces deux-là se rencontrent par hasard et, de fil en aiguille, se découvrent. Zachary finit par offrir de l'héberger quelque temps quand elle se retrouve expulsée de son logement. Leurs sentiments vont se développer, mais la réticence de Zachary à s'engager et la volonté de Marilee de ne pas se laisser distraire de ses obligations vont presque les séparer à tout jamais. Heureusement, l'amour saura trouver son chemin...