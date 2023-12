Noël à Broadway !

1958. Margaret est une jeune femme issue de la très haute société destinée à épouser Maxwell, tout aussi riche qu’elle, pour lequel elle ne ressent absolument rien. Elle découvre le spectacle des Rockettes, une revue new-yorkaise très populaire et décide de passer les auditions en secret pour intégrer la troupe. Elle est reçue et, prétextant les préparatifs du mariage prévu avec Maxwell, s’installe pour deux mois à New York. Là, elle rencontre John, un apprenti photographe, d’un tout autre milieu que le sien.