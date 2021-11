Noël a cappella (avec Mario Lopez)

David Morales, directeur d'un lycée de l'Arizona et père célibataire, a perdu l'esprit de Noël il y a quelques années après le décès de sa femme pendant les vacances. Aujourd'hui, il est prêt à tout pour éviter de se retrouver désœuvré au moment de Noël. Il travaille donc comme chauffeur-livreur pendant les vacances. Mais cette année, sa fille Noane, âgée de 14 ans, et sa sœur Marissa, qui vit chez lui, sont déterminées à aider David à retrouver l'amour grâce aux rencontres en ligne. Celui-ci, au cours de sa tournée, tombe un jour sur Sophie, musicienne pleine d'esprit, qui aide son père à vendre de vieux jouets. Aussitôt, la magie opère. Sophie aide Noane et la chorale du lycée de Pinestar à mettre au point le concert de fin d’année du lycée…