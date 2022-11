Noël à Crystal Falls

Alors que Joy mène une brillante carrière à Washington, elle retourne dans la petite ville de Crystal Falls pour soigner sa tante, immobilisée suite à une mauvaise chute. Elle se retrouve en charge de la préparation de la Fête des biscuits, événement sacré pour sa tante Ruby, sans imaginer l’ampleur de la mission. Ben, un ancien camarade de lycée et grand amateur de festivités de Noël, lui propose de l’aider, mais Joy insiste pour se débrouiller seule. Débordée, elle doit mener de front son travail à distance, la confection de centaines de gâteaux, la décoration de la salle de réception et l’organisation d’un concours de pains d’épices. Elle finit donc par accepter de faire équipe avec Ben. Au fil des jours, elle se rend compte qu’elle est plus attachée à la petite ville de Caroline du Nord qu’elle ne croyait et remet en cause ses choix de vie.