Noël à la ferme

Emmy, autrice new-yorkaise célibataire en mal d'inspiration, a bien changé depuis son enfance en Australie. Mais pour signer son premier gros contrat et sauver l'incroyable Ferme du figuier où elle a grandi, elle s'inspire du journal de sa mère, Clémentine, qui vient de mourir. Elle était pionnière du bien-être et amoureuse de la nature alors qu'elle-même a peur de la moindre araignée. Elle ignore qu'elle devra recevoir l'éditeur pour Noël dans la ferme de sa mère en Australie, qu'elle devra se faire passer pour elle avec l'aide de son cousin David et de Miles, le mari de celui-ci, couple plein d'humour et de générosité...