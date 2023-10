Noël à l'unisson

Isabelle Williams, alias « Jingle Belle », est une compositrice de jingles publicitaires renommée à New York. Elle est surtout connue pour avoir composé le jingle des biscuits Farmland et la société, cherchant à moderniser son image, lui commande une nouvelle composition. Mais Belle est en manque d'inspiration. Sa sœur Tori insiste pour qu'elle vienne aider le directeur artistique du spectacle de Noël de sa ville natale à composer un morceau original pour le cinquantième anniversaire du concert, mais Belle refuse. Sa chef Emory décide alors de l'y envoyer malgré elle afin qu'elle retrouve l'inspiration. Belle, n'étant pas revenue à Masonville depuis 15 ans à cause d'une rupture amoureuse, accepte a contre-cœur. Une fois sur place elle se rend compte que le directeur artistique qu'elle doit aider n'est autre que son ex-petit ami, Michael Hill. Bon gré mal gré, ils se lancent dans l'écriture de la chanson, en essayant de mettre de côté leurs sentiments. Mais cette création les rapproche peu à peu et ils finissent par se réconcilier. Très fière du morceau qu'ils ont composés ensemble, Belle en envoie un extrait à son amie Lisa, qui travaille dans son agence publicitaire. Emory l'entend et le propose à Farmland comme nouveau jingle, sans demander l'avis de Belle. Gênée, Belle l'annonce à Michael qui le prend très mal. Mais le jour du concert, ils chantent ensemble sur scène et se réconcilient tout en se prouvant leur amour. Belle décide d'abandonner New York pour rester vivre à Masonville.