Noël à pile ou face

Penny, rédactrice dans une agence de publicité, s'apprête à passer les fêtes de Noël avec son mari, Stuart et la famille de sa sœur Nicky qui habite chez elle le temps que les travaux de sa maison soient terminés. Quelques jours avant Noël, Stuart apprend qu'il doit partir en Alaska pour faire des photos de la faune sauvage qui compléteront le livre qu'il compte publier. Au cours d'une conversation avec sa sœur dans la file d'attente d'un centre commercial, Penny s'interroge sur ce qu'aurait pu être sa vie, si elle avait fait des choix plus personnels. Elle évoque le vœu d'avoir une vie professionnelle satisfaisante et de ne pas devoir se contenter d'un travail alimentaire pour subvenir aux besoins de son couple. Jayne, une vieille dame aux étranges pouvoirs, décide de réaliser son vœu. Alors que tout le monde est réuni autour du sapin qui vient d'être décoré, Penny perd l'équilibre en posant une statuette d'ange au sommet de l'arbre. Elle se réveille célibataire, dans une maison harmonieuse et ordonnée. Chez Belford Publicité, elle est accueillie en tant que Vice-Présidente Marketing par Paula, son assistante. Stuart a disparu de sa vie ainsi que Bryan, le mari de sa sœur et leurs enfants. Une campagne de publicité pour un grand magasin de la ville permet à la jeune femme de faire preuve de ses talents, mais Stuart lui manque et elle saisit la première occasion de le retrouver et de provoquer une rencontre. Ce dernier ne la reconnaît pas mais leur collaboration professionnelle met en lumière leurs affinités et leur complicité. Elle cherche à reconquérir son mari, découvre qu'il est fiancé et demande à Jayne de la libérer de son vœu. Mais celle-ci prétend que c'est impossible. Penny se rend aux marché aux sapins, trouve la statuette d'ange qu'elle pose au sommet d'un des arbres, perd l'équilibre et se réveille chez elle entourée de son mari et de toute sa famille. Elle décide de renoncer à la promotion que lui offre l'agence pour vivre son rêve d'aventure avec Stuart.