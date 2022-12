Noël à pile ou face

Penny, rédactrice dans une agence de publicité, s'apprête à passer les fêtes de Noël avec son mari, Stuart et la famille de sa sœur Nicky qui habite chez elle le temps que les travaux de sa maison soient terminés. Quelques jours avant Noël, Stuart apprend qu'il doit partir en Alaska pour faire des photos de la faune sauvage qui compléteront le livre qu'il compte publier. Au cours d'une conversation avec sa sœur dans la file d'attente d'un centre commercial, Penny s'interroge sur ce qu'aurait pu être sa vie, si elle avait fait des choix plus personnels. Elle évoque le vœu d'avoir une vie professionnelle satisfaisante et de ne pas devoir se contenter d'un travail alimentaire pour subvenir aux besoins de son couple. Jayne, une vieille dame aux étranges pouvoirs, décide de réaliser son vœu.