Noël Actually (avec Melissa Joan Hart -(Maman, j’ai encore raté l’avion))

Au cœur des monts Adirondacks se dresse l’hôtel Treeline, situé dans une station de ski familiale gérée par Holly et son père, Tom. Comme chaque année, la semaine de Noël est bien remplie. Alors qu’elle accueille de nouveaux clients, Holly croise Kevin, son ancien ami de faculté. A la fin de leurs études, une quinzaine d’années plus tôt, il était devenu bien plus qu’un simple copain...