Noël au château enchanté

Brooke et Margot décident de partir en Irlande pour retrouver la famille de leur père, décédé. Se faisant, au hasard de leur pérégrination, elles rencontrent Aiden, le comte de Glaslough et maître de Castle Hart. Elles se font alors passer pour une célèbre agence événementielle et acceptent d’organiser le gala de Noël annuel du château. Mais leurs mensonges les rattrapent…