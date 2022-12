Noël au manoir enchanté

En 1903, Charles Whitley, millionnaire et inventeur de génie, achète une vieille horloge pour l’offrir à sa fiancée, à Noël. Alors qu’il essaie de la réparer, il s’évanouit soudainement et se réveille le lendemain, propulsé au XXIe siècle… Là-bas, il fait la rencontre de Megan Turner, qui va essayer de lui transmettre son amour des traditions de Noël, de l’aider à rentrer chez lui et peut-être plus encore…