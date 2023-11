Noël aux grands magasins

L'héritière d'une chaîne de grands magasins est chargée de passer les fêtes de fin d'année comme vendeuse pour prouver qu'elle mérite son héritage. Les débuts se passent difficilement, d'autant que son responsable veut une promotion et redoute de ne pas la décrocher à cause de cette nouvelle recrue, qui fait preuve de peu de motivation. Mais s'il est décidé à tout faire pour la pousser à partir et qu'elle est déterminée à toucher son héritage, ils tissent des liens et tombent même amoureux.