Noël avec l'ambassadeur

Emily Barnes, jeune décoratrice indépendante, réussit à obtenir un rendez-vous à l’ambassade de Belmare à Washington afin de proposer un projet de décoration pour le bal de charité de Noël. Elle ignore que le nouvel ambassadeur, Magnus Anderson, est contre les guirlandes, sapins et autres ornements, qu’il considère comme des fioritures. Il accepte malgré tout qu’elle décore l’ambassade, le plus sobrement possible. Petit à petit, Lily, la fille de l’ambassadeur et l’ambassadeur lui-même se rapprochent d’Emily, qui insuffle dans leur vie un vent de fraîcheur et leur redonne le goût de Noël.