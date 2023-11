Noël avec le témoin amoureux

Lacey et Joey ont leur société de design et forment un couple stable dont la relation est basée sur leur ambition commune. Ils sont sur le point de signer un contrat important avec un promoteur immobilier, mais Lacey doit se rendre au mariage de sa meilleure amie, Ava, qui se marie, comme tous les gens de sa famille, le jour de Noël, et va passer sa lune de miel dans le chalet familial. Selon une légende, ceux qui passent une nuit dans ce chalet trouvent le bonheur conjugal et vivent un amour heureux toute leur vie. Quand Lacey arrive quelques jours avant le mariage, elle retrouve Ean, le frère d’Ava, avec qui elle a eu une relation de plusieurs années. Ces retrouvailles mettent en lumière ce que sa relation avec Joey ne lui apporte plus : de la spontanéité, de la tendresse, partager autre chose que le travail.