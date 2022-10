Noël avec un prince

En visite à New York, le prince Colin d’Exeter percute Dee Dee, une jeune New-Yorkaise. Pour se faire pardonner, il accepte de jouer du piano lors des répétitions de sa chorale, mais il ne lui révèle pas sa véritable identité. Grâce à elle, il va découvrir la ville, plus particulièrement le Queens, et remettre en question sa vie. Tout se complique lorsque ses parents, le roi et la reine d’Exeter, arrivent à leur tour, accompagnés de la duchesse Adriana, la femme qu’il est censé épouser. Le prince doit alors choisir entre son cœur et ses obligations...