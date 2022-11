Noël avec une star

Jessica McEllis, une actrice très célèbre, va tourner un film sur le thème de Noël à Homestead, petite ville de l'Iowa qui a des traditions très ancrées et organise des célébrations grandioses pour Noël. Elle est accompagnée notamment de son ex-compagnon, Vince, qui est toujours amoureux d'elle et espère peut-être renouer à l'occasion du tournage. Le film raconte l'histoire d'une actrice, qui retourne dans la ville de son enfance, et revoit son amour de jeunesse, maintenant hôtelier. L'équipe s'installe dans un hôtel tenu par Matt, jeune veuf, père de la petite Sophie et accessoirement maire de la ville, et sa sœur, Zoé. Contrairement à Sophie, qui est fan de Jessica, Matt est opposé à ce tournage, qui perturbe les célébrations de Noël, mais le charme de Jessica opère et Matt commence à tomber amoureux d'elle.