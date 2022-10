Noël dans la peau d'une autre

Audrey est serveuse dans un petit restaurant et mère d'une petite fille, une jeune femme à la vie simple et désordonnée. Julia, elle, est une femme d'affaires bourreau de travail, ordonnée et snob, qui fait passer sa famille au second plan. Deux femmes à la vie totalement opposée, qui aspirent parfois à autre chose... Deux femmes qui, après un passage dans un curieux magasin de Noël, vont par magie changer de corps ! Audrey se retrouve du jour au lendemain à la tête d'un gros label de musique et mère d'une adolescente rebelle, tandis que Julia doit goûter malgré elle aux plaisirs d'une vie simple et sans aucune règle. A l'approche imminente des fêtes de Noël, les deux jeunes femmes sont bien décidées à retrouver leur corps par tous les moyens. Mais ce bouleversement va étrangement les rapprocher, leur ouvrir les yeux sur les choses vraiment importantes de la vie et finalement les inciter à changer, au grand bonheur de leurs familles respectives.