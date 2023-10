Noël dans tes bras

Holly, jeune photographe vivant à Los Angeles, revient passer les fêtes de Noël dans sa petite ville natale du Mississippi. Alors qu'elle décide de devenir bénévole pour préparer le grand festival de Noël de la ville, elle tombe nez à nez avec son ex petit-ami Mike, qui lui avait brisé le cœur avant qu'elle parte à l'université. Sur les conseils de sa mère, elle décide à contrecœur de lui accorder le bénéfice du doute, dans l'espoir qu'il ait changé. Sa rencontre avec un jeune garçon, Jack, et les préparatifs du festival, vont l'amener à découvrir un nouveau Mike, et à prendre conscience de son attachement pour sa ville natale. Et au bout du compte, la magie de Noël finit toujours par opérer.